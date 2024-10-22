В Кольцово самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

"В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина - выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов", - говорится в сообщении. В воздушной гавани не уточнили о самолете какого рейса идет речь.

В 23.46 была введена в строй вторая взлетно-посадочная полоса. Прием и отправка воздушных судов возобновлены.