Астраханским ветеранам СВО оказывают помощь в оформлении и получении мер соцподдержки

Уже коло 600 астраханских ветеранов СВО обратились в центр социальной поддержки Трусовского района с начала года.

Чаще всего запросы были связаны с назначением мер соцподдержки, денежных выплат, оформлением компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. За девять месяцев этого года специалисты отработали более 350 заявлений, сообщает министерство соцразвития и труда Астраханской области.

В ведомстве также отметили, что сотрудники центра помогают ветеранам СВО адаптироваться к жизни, разъясняют и содействуют в оформлении социальных контрактов.

«Мы работаем как с самими участниками спецоперации, так и с их семьями. Сегодня люди продолжают звонить, приходить, но в обращениях уже нет той тревожности, которая была в первое время», – рассказала руководитель отдела социально-консультативной помощи Гульсия Ажахметова.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.