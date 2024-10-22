23 Октября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В Астраханской области количество преступлений снизилось почти на четверть, раскрываемость составила 80,4%

"Провели очередное заседание региональной антитеррористической комиссии. Обсудили вопросы, связанные с незаконным оборотом оружия", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В целом, по области наблюдается снижение количества преступлений почти на четверть, а их раскрываемость составила 80,4%. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 50 единиц оружия и 429 единиц боеприпасов.

Помимо этого, жестко контролируется оборот гражданского, служебного и наградного оружия. В текущем году проведено более 3,5 тысячи проверок условий его хранения. По итогам: аннулировано 435 разрешительных документов, изъято 523 единицы и добровольно сдано 760 единиц оружия.

Выставка стрелкового и огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

"Наш регион – приграничный. Поэтому прежде всего необходимо исключить любую возможность незаконного ввоза оружия и боеприпасов. Усилим работу на постах", - почеркнул Игорь Бабушкин.

Ещё одна важная тема, которую обсуждали на заседании комиссии – противодействие телефонному мошенничеству. Только одним из четырех работающих на территории региона операторов мобильной связи заблокировано около 10 млн спам-звонков в текущем году. Но, вместе с тем, количество преступлений по-прежнему остается высоким. В зоне риска находятся в том числе пенсионеры.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Уполномоченные органы проводят комплексную работу и она дает свои результаты. Но, обращаюсь ко всем астраханцам: объясняйте пожилым родственникам и близким, как вести себя в случае, если им позвонили мошенники. Такие преступления проще предотвратить, чем потом раскрыть", - отметил губернатор.

Теги: игорь бабушкин, антитеррористическая комиссия, незаконный оборот оружия, телефонное мошенничество


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