Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

Отношения России и Китая — образец того, как должно выглядеть сотрудничество стран, об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

Российский президент отметил, что, несмотря на негативное внешнее воздействие, Россия и Китай продолжают наращивать торговлю.

Председатель КНР в ответ подчеркнул, что за прошедшие 10 лет российско-китайские отношения выдержали беспрецедентные испытания, их незыблемость не могут поколебать серьезные потрясения на международной арене сегодня.

Саммит БРИКС проходит 22-24 октября. В первый день форума президент РФ проводит двусторонние встречи с лидерами стран организации.