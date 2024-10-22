Первый заместитель главы Краснокамского округа уволен с занимаемой должности по решению суда

Первый заместитель главы Краснокамского округа Антон Максимчук уволен с занимаемой должности по решению Пермского краевого суда, сообщает "Ъ-Прикамье".

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции об увольнении чиновника.

Ранее с требованиями об увольнении Максимчука в связи с утратой доверия в суд обратился прокурор Краснокамска. Основанием для этого стали допущенные краснокамским чиновником нарушения антикоррупционного законодательства.

По версии надзорного органа, в 2019 году отчим приятеля Антона Максимчука за 2,3 млн руб. приобрел на аукционе по приватизации муниципального имущества нежилое помещение площадью 120,4 кв. м (ул. Карла Маркса, 14а). Вторым участником аукциона было ООО "Атлант", руководителем которого является муж двоюродной сестры Антона Максимчука — Денис Черемных. Как отмечает прокуратура, второй участник аукциона не пытался предложить более высокую цену за муниципальное имущество, что позволило приобрести помещение по начальной цене. При этом Антон Максимчук был председателем аукционной комиссии.