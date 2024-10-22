В Пермском крае объявлены конкурсы на должность мэра в Березовском и ЗАТО Звездный

В Пермском крае объявлены конкурсы на должность мэра в Березовском и ЗАТО Звездный, передает корреспондент Накануне.RU.

В Березовском конкурс состоится 11 декабря. Депутаты Березовского определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы на сегодняшнем заседании думы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 29 октября по 29 ноября 2024 года.

Кандидатов на пост главы ЗАТО Звездный определят 12 декабря. На сегодняшнем заседании депутаты думы Звездного определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 29 октября по 29 ноября 2024 года.