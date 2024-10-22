Песков: На саммите БРИКС будет предметно обсуждаться общий проект финансовой системы

Участники саммита БРИКС в Казани обсудят общий проект финансово-расчетной системы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч", - сказал Песков в комментарии "Российской газете".

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о системе BRICS Bridge, представитель Кремля ответил отрицательно.

Саммит БРИКС, который уже называют смотром сил антизападной коалиции, сегодня начал работу в Казани. В нем принимают участие 32 страны, 24 государства будут представлять их лидеры. Также приедут генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития Дилма Руссефф.

В преддверии саммита эксперты высказывали мнение, что БРИКС будет предлагать альтернативу долларовой системе и может заменить такие структуры как МВФ.