Началась регистрация волонтеров на мероприятия к 80-летию Великой Победы  

Международный волонтерский корпус формируют "Волонтёры Победы" при поддержке партии "Единая Россия" и других партнёров. Он объединит более полумиллиона активистов со всей России и из других стран.



"Стать волонтером корпуса 80-летия Великой Победы — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории, сохранить память о подвигах наших предков и продолжить их дело. Если хотите, это своего рода сражение на историческом фронте за нашу память, за наших Героев и за будущее нашей страны. Каждый может внести вклад в эту Победу, создавать атмосферу уважения и благодарности нашим ветеранам, — отметила руководитель "Волонтеров Победы", председатель центрального совета сторонников Единой России Ольга Занко.



Присоединиться может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте волонтёрыпобеды.рф.