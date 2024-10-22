АТОР: Россияне столкнулись с проблемой обмена долларов за границей

Россияне столкнулись с трудностями при обмене наличных долларов в зарубежных банках. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

У туристов требуют доллары нового образца в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении. Причем купюры должны быть в идеальном состоянии — без пятен, потертостей и посторонних надписей.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что объявлений об отзыве старых долларов из оборота не делали ни минфин США, ни Федеральная резервная система.

В сентябре сообщалось, что российские банки прекратили покупать у граждан долларовую наличность, если банкноты не находятся, как они говорят, в идеальном состоянии. Если на купюре есть мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды — кредитная организация откажется ее приобрести. В банках говорят, что причина в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за рубежом. Особенно это касается Турции и Египта.