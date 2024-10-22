В Екатеринбурге построят пешеходный мост с подсветкой над Исетью

В рамках благоустройства набережной Исети в Екатеринбурге построят пешеходный мот с подсветкой. Об этом в своих социальных сетях написал глава города Алексей Орлов. По его словам, мост свяжет обе части улицы Народной Воли.

На данный момент благоустройства набережной в квадрате улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта, общей протяженностью 1,3 тыс. м, завершено на 70%.

"Создадим самое современное, комфортное и функциональное пространство для отдыха у воды. Здесь можно будет гулять, проводить время с детьми, наслаждаться городом. Прогулочный маршрут при этом будет выполнять еще и важную транзитную функцию: в Екатеринбурге появится новый пешеходный мост с подсветкой", - написал градоначальник.

Напомним, что еще в 2022 году жюри определились с проектом-победителем благоустройства набережной Исети. Из семи команд был выбран проект "Сплав" консорциума TOBE + Openfabric из Санкт-Петербурга и Роттердама.