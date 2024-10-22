Вдова Шатунова зарегистрирует товарный знак "Ласковый май"

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана решила зарегистрировать товарный знак "Ласковый май". Она уже подала две заявки в Роспатент, сообщает Lenta.ru.

В случае одобрения вдова сможет выпускать парфюмерию, косметические средства, алкогольную продукцию и другие товары. Вторая заявка включает в себя 41 вариант продукции.

В один из классов, по которому подана заявка, входит парфюмерия, косметические и гигиенические средства. По второму классу регистрация бренда возможна по товарам химический направленности. Также в этот класс входят станки, двигатели и моторы.

В середине августа семья Юрия Шатунова получила исключительные права на 23 песни артиста.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет.

Ранее сообщалось о том, что Shaman подал заявку в федеральную службу на регистрацию товарного знака "Я русский".