В соцсетях распространяют дипфейк с участием Раисы Кассиной

В соцсетях распространяют видео, на котором якобы министр образования Прикамья Раиса Кассина объявляет о запуске программы "Солдат ребенка не обидит" для обучения школьников общению с военными.

В видеоролике рассказывается, что школьников будут учить "правилам общения с военными". О том, что видео является дипфейком сообщает проект "Лапша медиа", который специализируется на опровержении ложной информации.

"В качестве исходника злоумышленники взяли архивное видео 2023 года, записанное в рамках краевой акции "Если бы не учитель". В нем министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказывает, как на нее повлияли ее наставники и педагоги. Украинские провокаторы не впервые создают подобные дипфейки. На их счету уже восемь эпизодов. Фальшивые ролики делаются по одному лекалу: виртуальные двойники официальных лиц региона рассказывают о несуществующей акции. Подобные дипфейки были разоблачены в Курской, Белгородской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Свердловской областях, а также было выявлено поддельное видео с участием экс-замминистра просвещения РФ. Кроме того, злоумышленники распространяли дезинформацию о буклетах, которые якобы раздавали школьникам в Перми", - говорится в сообщении.

Проекта о котором идет речь, не существует. Это кампания украинских ЦИПсО, направленная на дискредитацию образа российского военнослужащего, а также закрепления определенных стереотипов и нарративов. Например, о том, что участники СВО якобы могут вести себе неадекватно по отношению к несовершеннолетним.

Министерство образования Прикамья также опровергает правдивость видео.