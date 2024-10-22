Мужчина покончил с собой в украинском военкомате

Мужчина покончил с собой в Полтавском территориальном центре комплектования (аналог военкомата на Украине).

Как сообщает Lenta.ru, тело призывника нашли 21 октября в одном из технических помещений.

По заявлению представителей ведомства, следов насилия не обнаружено. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что мужчина находился в розыске. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от призыва.