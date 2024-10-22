В России может стать меньше общедоступных парковок у жилых домов

Минстрой внес в Правительство "Дорожную карту" по совершенствованию парковок в России. В результате ее принятия их может стать меньше во дворах жилых домов, при этом будут появляться платные паркинги.

Документ определяет широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами эконом-класса. Как следует из документа, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

В документе указано, что Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025-го подготовят корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест" рядом с жилыми комплексами. Плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Вступить в силу правила могут в 2026 г., и это позволит строить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок, пишут "Известия".

Об инициативе высказался бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

"Здесь, конечно, у них есть проблема с тем, что земля у многоэтажек находится в частной собственности жителей, но можно как-то выкрутиться, поменяв санитарные нормы. Учитывая, что и платные паркинги, и "общественный транспорт" нынче в частной собственности дружественного чиновникам бизнеса, речь, конечно, не про общественные интересы, а про очередной из примерно четырехсот сравнительно честных способов отъема денег у населения. В общем, нет особняка или денег на платный паркинг - нет и машины", - написал Олег Шеин в своем telegram-канале.