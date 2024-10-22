В Пермском крае могут ввести штрафы за неправильный облик зданий и объектов благоустройства

В Пермском крае могут ввести штрафы за неправильный облик зданий и объектов благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующий законопроект внесла фракция ЛДПР. Предлагается штрафовать за неправильное размещение рекламы, внешних блоков кондиционеров и изменение архитектурного фасада здания, отсутствие согласованного паспорта внешнего облика объекта капитального строительства, несоблюдение требований к размещению, эксплуатации и внешнему виду объектов и элементов благоустройства, нарушение публичных сервитутов.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен в ноябре.