Почти 450 млрд рублей выделят в России на поддержку льготной ипотеки

Дополнительно 446,9 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ решило выделить Правительство России, сообщает РБК.

Из этой суммы 42 млрд направят на субсидирование программы "Семейная ипотека". Также 35,1 млрд предусмотрены для реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки".

На субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки" выделено около 269,8 млрд.

Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ, пояснили в правительстве. Сейчас она составляет 19%, но регулятор не исключал дополнительного повышения на фоне показателей по инфляции.