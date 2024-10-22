Квачкову грозит уголовное дело за дискредитацию российской армии

В отношении полковника в отставке Владимира Квачкова могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

"Вопрос рассматривается. Если будет принято положительное решение, то полковнику в отставке грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее Квачков был в течение года дважды оштрафован за дискредитацию использования российской армии. Второй штраф полковнику ГРУ в отставке назначили в декабре 2023 года. В августе того же года его оштрафовали на 40 тыс. руб.

В мае Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил требование полиции установить повторный административный надзор над Квачковым из-за двух штрафов за дискредитацию армии в 2023 году. Отставного полковника обязали отмечаться в МВД два раза в месяц до 19 февраля 2027 года. Однако судебное заседание не застало Квачкова в Москве, он не присутствовал на процессе, писал "Коммерсантъ". По словам его адвоката Алексея Першина, Квачков отправился в паломничество по монастырям и святым местам в конце апреля — начале мая, то есть еще до подачи административного иска.

Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения в 2008 году оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор.

23 декабря 2010 года Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.