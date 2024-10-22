Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

Певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) оштрафовали на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

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Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств - наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа.

Певицу задержал в бизнес-зале аэропорта Шереметьево сотрудник полиции, "внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.

В июне этого года Глюкоза чуть не сорвала концерт в Красноярске: она вышла выступать в нетрезвом виде.