В Курской области испытывают новые плоты для переправы через реки

Российские военные испытывают новые плоты, которые будут использоваться для переправы через реки в Курской области. В них возникла необходимость из-за того, что многие мосты оказались подорваны. Как пишут "Известия", плоты делают сами бойцы ВС. Они будут использовать их для эвакуации раненых и подвоза боекомплектов.

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"На реке налажена логистика: на обеих сторонах постоянно дежурят машины, работает радиоэлектронная борьба. От точки приема на правом берегу до пункта оказания квалифицированной медицинской помощи на левом уходит в среднем полчаса", — рассказал изданию один из военных.

Отмечается, что у плотов специальный бесшумный электродвигатель, который не нагревается.