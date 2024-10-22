Зимний отдых подорожал на 22%

Отдых на зимние праздники подорожает в среднем на 22% за год. Об этом заявили на круглом столе в Госдуме.

Причинами подорожания являются подорожание билетов, нехватка номерного фонда, высокая нагрузка на транспортную инфраструктуру. Средняя цена за ночь в гостинице до двух звезд составит около 6 тысяч рублей, трехзвездочной - 7 тымяч, четырех- и пятизвездочной - около 11 тысяч, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Также на 22% выросла стоимость авиаперевозок внутри России. Сейчас седняя цена одного авиабилета составляет около 16 тысяч.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что отдых неизбежно дорожает, как и все, в том числе нужно больше платить работникам отрасли - горничным в отелях, поварам, менеджерам, пишет "Парламентская газета".