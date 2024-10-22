В Бразилии высказались против антироссийских санкций

Антироссийские санкции не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату. Так заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим. Он ответил на вопрос немецкого издания Spiegel.

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Журналист спросил, поддерживает ли Бразилия введение ограничительных мер в отношении РФ. Политик ответил, что его страна не разделяет мнение Запада и сказал, что Бразилия и Россия дружат и нет никакой вражды. Интервью он дал перед саммитом БРИКС Казани, который открывается сегодня.

Аморим также отметил, что от санкций страдает Западная Европа, в то время как экономика России процветает.