21 Октября 2024
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Общество Кировская область
Фото:kirovreg.ru

Символом Кирова - Новогодней столицы России стала вятская птица счастья

Она будет новогодним талисманом для жителей разных регионов страны

Представлен логотип Новогодней столицы России, статус которой получил город Киров, отметивший в этом году свое 650-летие. Символом новогодней столицы стала вятская птица счастья, в изображении которой использованы элементы вятских народных промыслов, в том числе дымковской игрушки. Также на логотипе запечатлены снежинки в стиле кукарского кружева.

– Над созданием логотипа трудились дизайнеры, историки, искусствоведы, – рассказали в Дирекции по организации 650-летия города Кирова. – Птица – знаковый символ в народном творчестве Хлынова-Вятки-Кирова. Её изображение широко использовалось в росписи, вышивке, кружевоплетении, дымковских сюжетах. Птица символизировала любовь, пожелания добра и счастья, крепкие семейные отношения. Также птицы наделялись силой защиты от зла, олицетворяли спокойствие и мудрость, считались вестниками добрых новостей.

В Дирекции по организации 650-летия Кирова добавили, что птицы присутствуют и в работах всемирно известного художника Виктора Васнецова, в том числе в его иллюстрациях к русским народным сказкам.

По словам руководителя Дирекции Алексея Чепцова, изображение вятской птицы счастья планируется использовать для новогоднего оформления площадок, создания снежных фигур, изготовления сувенирной продукции.

– Мы надеемся, что наша вятская птица счастья станет талисманом для жителей разных городов страны – многочисленные гости Кирова, которых мы ждем из всех регионов России, будут увозить с собой новогоднее настроение, впечатления и сувениры, – сказал Алексей Чепцов.

Он добавил, что по решению оргкомитета право на использование логотипа Новогодней столицы России будет предоставляться безвозмездно. Для этого нужно обратиться в Дирекцию на почту 650Kirov@mail.ru.

(2024)|Фото:kirovreg.ru

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