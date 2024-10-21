Астраханские проекты вышли в финал Международной Премии «МЫ ВМЕСТЕ-2024»

Как сообщает пресс-службе Правительства Астраханской области, в финал премии вышли две организации из Астраханской области – ООО НТС «РЕАЛ» с проектом «Развиваясь сами, развиваем регион!» и ИП Арсенова Ю.Е. - комплексные инклюзивные центры «Мульти ЗНАЙКА». Победителей определят жюри и народное голосование, которое продлится до 21 ноября 2024 года.

Лучших из лучших наградят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.

Данные проекты на протяжении многих лет помогают детям, многодетным семьям, спортсменам, развивают добровольчество и ЗОЖ. Поддержать земляков можно проголосовав на сайте: «Комплексные инклюзивные центры «Мульти ЗНАЙКА», социальный предприниматель – МСП – ИП Арсенова Ю.Е.

За проект «Развиваясь сами, развиваем регион!» также можно проголосовать на сайте, ответственный бизнес – МСП - ООО Нижневолжские Телекоммуникационные сети «РЕАЛ».