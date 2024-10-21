Сергей Шнуров официально развелся с четвертой женой Ольгой Абрамовой

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись. Решение о расторжении брака 21 октября вынес мировой суд района Хамовники, сообщает MASH.

Заседание прошло без присутствия супругов. Решение вступит в законную силу через месяц.

Уточняется, что споров о разделе имущества или месте проживания общих детей нет.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году. У них двое детей – дочь 2021 и сын 2022 года рождения.

Ранее музыкант был женат трижды. У него четверо детей от разных браков.