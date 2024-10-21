Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского* к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Ему также будет запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Как сообщает ТАСС, причиной возбуждения дела стали посты Роднянского* в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области.

Прокурор потребовал приговорить продюсера к 9,5 годам лишения свободы. Обвинение отметило, что Роднянский - гражданин Украины и скрылся от следствия за пределами России.

Также по делу проходит режиссер Иван Вырыпаев*. Суд ранее заочно арестовал его и Роднянского*. Они оба объявлены в розыск. Вырыпаев* был заочно осужден судом на 7,5 года колонии.

* признан в РФ иноагентом