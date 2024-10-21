ВЦИОМ: 48% россиян выступили против штрафов за пропаганду идей чайлдфри

48% россиянин считает, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри не стоит, следует из опроса ВЦИОМ.

В то же время, 44% опрошенных убеждены, что штрафы нужны. Еще 8% затруднились ответить.

Больше всего против введения штрафов высказались зумеры (78% опрошенных этого возраста) и младшие миллениалы (66% опрошенных этого возраста).

Наибольшая часть опрошенных (41%) считает, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. При этом примерно равные доли респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы (25%) или больше вреда (24%).

17 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о пропаганде чайлдфри. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.