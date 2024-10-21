Научно-технический центр ТМК высадил деревья в рамках корпоративной программы озеленения

Трубная металлургическая компания (ТМК) высадила на территории Научно-технического центра (НТЦ) ТМК в Москве деревья в рамках корпоративной экологической программы "Зеленая инициатива ТМК".

Как сообщает пресс-служба ТМК, акция приурочена к юбилею НТЦ, который в этом году отмечает пять лет со дня основания. В инициативе приняли участие сотрудники нескольких подразделений ТМК и Корпоративного университета ТМК2U. Они высадили более 25 голубых елей возле здания НТЦ, в котором сосредоточен научный потенциал компании и проводится весь спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также находится главный кампус Корпоративного университета ТМК2U.

НТЦ ТМК занимает площадь 16 тыс. кв. метров, в нем работают более 400 сотрудников, которые ведут около 500 НИОКР. НТЦ оснащен комплексом современного оборудования и предназначен для разработки, цифрового моделирования и проведения сложных испытаний новых материалов, конструкций и технологий.