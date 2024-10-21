Песков прокомментировал заявления Трампа об угрозах ударов по Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанесения удара по Москве.

"Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы, если Россия "будет преследовать Украину". При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошел этот разговор.