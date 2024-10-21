В Перми мигрантам, получившим гражданство РФ, вручили повестки

В Перми прошел рейд по поиску уклонившихся от воинского учета мигрантов, которые недавно получили гражданство Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в СК России по Пермскому гарнизону.

Всего в военный комиссариат были доставлены 47 мужчин для постановки на воинский учет. Пять из них заключили контракты о прохождении службы в рядах Вооруженных сил.

Рейд по мигрантам прошел на стройплощадках, в торговых центрах и общественном транспорте.