Комплексное развитие сельских территорий в Астраханской области продолжается

В Астраханской области заасфальтировали дороги в посёлке Болдинский Приволжского района. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В День работников дорожного хозяйства хочу рассказать ещё об одном реализованном проекте. Благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий удалось провести реконструкцию более 1,2 км дорог в небольшом посёлке Болдинский и тем самым заасфальтировать здесь все улицы", - отметил губернатор.

Также специалисты установили стационарное освещение и обустроили разворотную площадку для школьного автобуса.

Помимо этого, в текущем году в населенном пункте обновили сети водоснабжения. Ранее благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь обустроили детскую площадку.

"На сегодняшний день в Болдинском проживает чуть больше 250 человек. Но уверен, посёлок будет активно расти, а мы продолжим развивать сельские территории нашего региона", - подчеркнул Игорь Бабушкин.