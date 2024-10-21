Россия стала лидером в экспорте мухоморов

Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов в США и Азию. В 2023 году оттуда было отправлено более 550 килограммов сушеных грибов, сообщает РИА Новости.

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По данным Россельхознадзора, в прошлом году также мухоморы отправляли на Филиппины.

Как говорят эксперты, причины роста спроса на ядовитый гриб - интерес к альтернативной медицине. Он особенно возрос во время эпидемии коронавируса.

По словам владельца плантации мухоморов, микропотребление этого гриба не несет никакого вреда. Также он рассказал, что из восьми тонн свежих грибов получается около полутонны сушеных.

Врачи говорят, что никаких исследований и доказанных лечебных свойств мухоморов нет. При длительном употреблении токсичное вещество гриба накапливается в организме человека и может негативно сказаться на работе сердца, репродуктивной функции и генетике.