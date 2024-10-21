В Госдуме поддержан проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал проект федерального бюджета на 2025 и плановые 2026-27 гг. Вскоре он поступит на утверждение нижней палаты парламента.

Предполагается, что доходы 2025 г. составят 40,296 трлн руб. (18,8% ВВП), расходы – 41,469 трлн (19,3% ВВП). На 2026 г. доходы прогнозируют на уровне 41,841 трлн руб. (18,1% ВВП). Показатели на 2027 г. – 43,154 трлн (17,4% ВВП) и 44,022 трлн (19,1% ВВП) и 45,915 трлн руб. (18,5% к ВВП) соответственно.

На рассмотрение думы документ планируют вынести 24 октября, пишет РИА Новости.