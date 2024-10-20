В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы после взрыва газа. Погибли пять человек

В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Специалисты разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций. На месте работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжелая техника. Жильцам из соседних подъездов спасатели помогли забрать из квартир необходимые вещи и лекарства.

Погибли пять человек, 11 пострадали, из них двое госпитализированы, девять продолжат лечение амбулаторно.