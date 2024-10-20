Вучич проведет телефонный разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда

Президент Сербии Александр Вучич проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на 80-летие освобождения Белграда, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

"Два государственных деятеля, как нам сообщили, обменяются мнениями (по телефону - ред.) по всем актуальным темам, с особым упором на региональные темы, как и о неблагополучной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президент Сербии после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Ранее он рассказывал, что не встречался и не разговаривал с президентом РФ по телефону 2,5 года.