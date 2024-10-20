В Прикамье произошел пожар на территории санатория

В Пермском крае на территории санатория "Демидково" произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 19 октября, в 21.43.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве девяти человек личного состава и двух единиц техники. По прибытии к месту вызова первого пожарного подразделения происходило горение деревянного каркасного шатра крытого тентом.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

На пожаре погибших и травмированных нет. В 22.07 пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования.