"Будет больше Нello Kitty - будет больше миллиардов": Глава строителей Урала рассказал, что главное в развитии Екатеринбурга

Президент СРО "Ассоциация строителей Урала" Вячеслав Трапезников выступил за развитие культурной составляющей центра Екатеринбурга, отметив, что уже во вторую очередь стоит думать о его застройке. Об этом он заявил на строительном форуме 100+ TechnoBuild, проходящем в уральской столице. По его словам, именно вовлекающие мероприятия будут регулярно нести финансы граждан в центр города, однако зачастую этого невозможно добиться из-за сложности согласования проведения ивентов.

"Мне кажется, что нам надо обсудить не застройку центра, а сюжеты, события, прикольные вещи, проходящие в центре, ради которого люди приедут в центр. Нужен "Банк событий": если кто-то хочет провести фестиваль цветочков - вот у нас подходящая площадка. Фестиваль аниме? Пусть проводят. Нам лично не согласовали два мероприятия, что говорить об обычных гражданах?" - заявил Трапезников.

С ним в дискуссию вступил модератор сессии, отметив, что Екатеринбург, в первую очередь, не место событий, а город, в котором делают дела и ворочают миллиардами. Однако у Трапезникова на это иное мнение.

"На самом деле, то, в чем мы можем стать круче, чем Казань, Москва и Питер - это ивенты на любой вкус. Свободная экономическая зона ивентов, которая привлекает людей. Сколько приехало на форум 100+ людей. Не потому что здание ЭКСПО-центра прикольное, хотя оно прикольное. Не потому что здесь собираются люди, которые ворочают миллиардами, а потому что есть содержание, есть сюжет, к которому ты хочешь себя приобщить. Но я тебя уверяю, что людей, которые хотят приобщить себя к фестивалю Нello Kitty, дох**на. Если мы сделаем условия такими, чтобы не проходить сложную административную процедуру, то давайте дадим людям этот фестиваль", - заявил глава уральских строителей.

На предложение задуматься о том, чего больше хотят жители Екатеринбурга: фестиваль Hello Kitty или ворочать миллиардами, Пехотинцев заявил, что одно другому не мешает и даже напротив - поспособствует.

"Когда будет больше Нello Kitty, будет больше миллиардов! Вот в чем смысл. От того, что построят о***енный очередной небоскреб, Екатеринбург качественно не изменится - только количественно. Но если у нас будет фестиваль Нello Kitty - это другое. Давайте в видеть центр не как набор небоскребов, а как набор сюжетов и событий. И мне кажется что это парадигма - вот она продуктивна", - заявил Трапезников.

Он также назвал еще ряд мероприятий, которые сделали Екатеринбургу "имя" и теперь уже традиционно привлекает большое количество людей.