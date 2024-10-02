Гендиректор "Газпром инвест" предложил штрафовать владельцев земли, не ухаживающих за своими участками

В России стоило бы ввести штрафы владельцам участков, которые не ухаживают за своей собственностью и осложняют жизнь соседям. С таким предложением во время строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге выступил первый заместитель генерального директора "Газпром инвест" Илья Козлов.

Он припомнил, что в Белоруссии, вроде как, уже ввели понятие ответственности за приусадебные участки на уровне ТСЖ . Проще говоря, штрафы в случае не поддержания своего участка в чистоте.

"Коттеджные поселки. Люди покупают землю и не ухаживают за ней. Условно, 10 домов построилось, три дома не построилось, владельцы этих трех участков за ними не ухаживают и с них на соседние участки летят одуванчики, сорняки и что еще похуже. Но механизма штрафовать человека, который эту землю купил, платит ТСЖ за содержание участка, но при этом не содержит его в надлежащем состоянии, государство нам пока не создало. И ты ничего не можешь сделать с соседом, который загаживает твой прекрасный газончик своими прекрасными, в лучшем случае, одуванчиками", - отметил Козлов.

По его словам, государству стоило бы задуматься, как стоило бы правильно урегулировать этот вопрос.