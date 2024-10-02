02 Октября 2024
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"Газпром инвест": Правительству придётся отказаться от спасения маленьких городов

На одной из площадок строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге произошла жаркая дискуссия о в судьбе маленьких городов-поселений. Гендиректор ГК PRINZIP Геннадий Черных с уверенностью утверждал, что у малых городов вот-вот откроется второе дыхание, тогда как первый заместитель генерального директора "Газпром инвест" Илья Козлов заявил, что продолжать их финансировать нерентабельно.

По словам Черных, именно сейчас формируется новая экономическая политика, как это было 100 лет назад. В малых городах при НЭПе появлялись новые производства, чего и стоит, по его мнению, ожидать в ближайшем будущем.

"Просто посмотрите, как на сегодняшний день изменился мир. Находясь внутри, мы не видим этих изменений. Представьте, что 20 лет назад вы заснули, а сейчас проснулись, представьте, сколько непривычных вещей появилось. Всё очень органично, сегодня мы находимся внутри процесса. Благосостояние людей тоже изменится", - заявил глава ГК PRINZIP.

В "суровую реальность", как выразился модератор, Черных решил вернуть Козлов, который призвал Правительство смириться с тем, что малые поселение нужно прекращать пытаться спасти и вливать туда средства.

"Малые города, наверное, будут развиваться, но их надо проинвентаризировать, потому что мы стоим на пороге демографической ямы и те малые города - моногорода, спутники более крупных агломераций - они будут отмирать. Государству приходится признать, что города-поселки, которые умирают и которые приходится как-то перетягивать... ну нужно подвести черту и перестать их спасать. Это огромные вложения, огромные вливания и сегодня государство должно сделать выбор: мы развиваем какую-то крупную агломерацию, которая способствует росту производства в одной точке или мы вытягиваем ещё пять-семь условно умирающих городов, которые тащат за собой достаточно большую социальную нагрузку", - сказал Козлов.

Теги: газпром инвест, малые города


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