02 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские производители благодаря господдержке смогли презентовать детские товары на международной выставке

В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» завершила работу международная выставка «Мир детства». Свою продукцию на крупнейшем конгрессно-выставочном мероприятии в сфере индустрии детских товаров представили более 500 компаний из Беларуси, Китая, России, Узбекистана и Турции.

Благодаря Центру поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в выставке приняли участие две экспортно ориентированные компании из региона.

Производственная компания «КУБИКИ» индивидуального предпринимателя Игоря Малыхина много лет занимается изготовлением многофункционального игрового, спортивного и реабилитационно-развивающего оборудования. Её продукция пользуется популярностью в детских учреждениях не только регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Так, в прошлом году был заключён контракт на поставку в Казахстан мягкого развивающего оборудования для детей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В 2023 году производственное объединение «Астраханская фабрика тары и упаковки» запустило линию по производству картонных изделий для детей — конструкторы для детских игр в квартире или на даче. Ассортимент изделий из картона большой: сборный дом, самолёт, трактор, ракета и другие.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«На полях международной выставки в „Экспоцентре“ мы провели ряд деловых встреч с представителями крупных зарубежных компаний, — рассказал директор ООО ПО „Астраханская фабрика тары и упаковки“ Сергей Тимошок. — Они проявили интерес к нашей продукции. Надеемся, в ближайшей перспективе будут заключены контракты».

Теги: мир детства, международная выставка , экспоцентр, детские учреждения


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