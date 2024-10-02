Определены финалисты астраханского конкурса «Кадры решают всё»

В регионе завершился очный этап кадрового проекта «Кадры решают всё». Более 150 участников получили высокие баллы отраслевых экспертных групп по внесенным предложениям социально-экономического развития региона. Анкетные данные и предложения конкурсантов направлены в исполнительные органы Астраханской области с рекомендациями по каждому из них.

50 кандидатов, в числе которых представители бизнеса и муниципальных образований, исполнительных органов и государственных учреждений Астраханской области и участники СВО, прошли комплексную оценку от экспертов Мастерской управления «Сенеж» и Корпоративного университета Правительства Нижегородской области. Список финалистов представят губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину.

Завершающим этапом станет программа подготовки управленческих кадров, которая стартует в октябре.

Проект «Кадры решают всё» был инициирован губернатором Игорем Бабушкиным. Всего в адрес отраслевых экспертных групп поступило более 400 предложений. Победителям конкурса предложат занять руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти Астраханской области.