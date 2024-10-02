В Екатеринбурге усадьбы старины предложили отдать под жилье

В Екатеринбурге предложили все объекты архитектурного наследия отдать под жильё, тем самым вернув их изначальный функционал. Как передает корреспондент Накануне.RU, с такой инициативой на форуме 100+ выступил вице-президент НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Андрей Бриль.

По его словам, изначально те здания, которые сейчас являются объектами архитектурного наследия, строились для проживания людей. И в других городах уже есть практика, когда вместо того, чтобы менять функционал строения - превращать его в музей или, того хуже, ресторан, его просто ремонтировали и отдавали людям под жильё.

"Мы забыли о том, что все наши усадьбы и прочие такие строения - это жилые дома. С памятниками одна проблема, охранная зона - это отдельная тема. Но вы верните этим памятникам тот функционал, с которым они были спроектированы. Отдать их можно и даром. Но главное, чтобы в эти памятники вложили деньги, вернули в них жизнь. Поэтому менять их функционал - это убийство памятников", - заявил Андрей Бриль.