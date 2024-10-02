02 Октября 2024
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Фото: council.gov.ru

Состоялась рабочая встреча вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева и вице-премьера Дениса Мантурова

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития регионов Уральского федерального округа, сообщает официальный портал Совета Федерации.

Первый вице-премьер Правительства РФ отметил эффективную работу по развитию промышленного потенциала субъектов Уральского федерального округа. Укрепление общего состояния экономики повлекло прирост инвестиций в основной капитал. За три года в регионах УрФО он составил 114,4%.

Владимир Якушев обратил внимание на то, что традиционно в регионах УФО большая часть инвестиций – это собственные средства предприятий. За первое полугодие 2024 года значение этого показателя составило 67,6 проц. от всех инвестиций.

«Что касается отраслей промышленности, которые являются лидерами по привлечению инвестиций, то мы здесь также видим традиционную картину. Это, прежде всего, отрасли, связанные с добычей и транспортировкой нефти и газа, на которые за шесть месяцев текущего года пришлось две трети — 66,3 процента всех инвестиций УрФО, а также металлургическая промышленность — 3 процента, производство нефтепродуктов — 2,5 процента, складское хозяйство — 2,2 процента, железнодорожный транспорт — 2,1 процента. Расширяются и модернизируются производства, создается обеспечивающая инфраструктура», — рассказал Владимир Якушев.

(2024)|Фото: council.gov.ru

Также на встрече были затронуты вопросы дальнейшего законодательного обеспечения развития промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

Теги: владимир якушев, денис мантуров, совет федерации, урфо, инвестиции


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