В Югре возбудили уголовное дело из-за плохого качества воды

Руководитель следственного управления СК России по ХМАО-Югре Михаил Мокшин поручил возбудить уголовное дело по факту водоснабжения ненадлежащего качества в Белом Яре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Жители домов по ул. Некрасова и Маяковского заявили, что в их квартиры поступает загрязненная вода, непригодная для бытовых нужд, обслуживающие организации длительное время не решают проблему.

По поручению Мокшина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям руководства и работников обслуживающих организаций. Ход расследования уголовного дела и рассмотрения обращений граждан поставлен на контроль в аппарате следственного управления.