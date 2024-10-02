В России построят поезд на водороде

Трансмашхолдинг презентует на Дальневосточном энергетическом форуме (ДЭФ) в Южно-Сахалинске концепцию водородного поезда – первого в истории российского машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в своем Telegram-канале.

В Трансмашхолдинге отмечают, что Сахалин будет первым регионом, в котором начнут использовать этот уникальный поезд. Со 2 по 4 октября в Южно-Сахалинске посетители ДЭФ смогут увидеть макет поезда.

В качестве пилотного региона Сахалин выбрали по причине того, что остров является центром развития водородных технологий России. Здесь создан первый в стране Восточный водородный кластер и полигон, как часть этого крупного проекта.

Водородное топливо решили использовать в общественном транспорте из-за его экологичности и возобновляемости.

Как ожидают производители, первый поезд для испытаний появится в 2025 году, а уже к 2028 поезд планируют начать использовать в регулярных перевозках на пригородные направления.

Проект разработал инжиниринговый центр "ТМХ Инжиниринг" с целью развития экологически чистого транспорта.

В июле 2024 года на "Иннопроме" в Екатеринбурге представили первый в мире люксовый автомобиль на водороде за 36 млн - Aurus.