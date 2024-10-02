Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 г. Избран его председатель.

"Председателем Совета директоров компании избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сообщает пресс-служба "Ростелекома".

На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели – по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.