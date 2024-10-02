Украденных в зоопарках Калуги и Ярославля кенгурят до сих пор не нашли

Украденных в зоопарках Калуги и Ярославля трех кенгурят до сих пор не нашли. Сейчас полиция допрашивает сотрудников, пишет SHOT.

По одной из версий, работники могли украсть кенгурят для разведения. Об этом говорит то, что только они хорошо разбираются в правилах содержания животных: малыши кенгуру уже выходят из сумки мамы и могут выжить без неё.

Кенгуренка по имени Крош украли из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Его пропажу заметили утром в пятницу. Сотрудники зоопарка сразу обратились в полицию. Они говорят, что сам кенгуренок выбраться из вольера не мог: место обнесено стальной сеткой выше трех метров.

Через трое суток двое таких же шестимесячных животных пропали из калужского парка птиц "Воробьи". По рассказам сотрудников парка, в вольере они обнаружили палки и сачок, а на ограждении - следы крови. Также на месте преступления нашли кусачки.

Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что похищение сумчатых – частный заказ. 30 сентября региональное УМВД возбудило уголовное дело по статье "Кража". Сейчас в полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий

Подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валлаби. По словам экспертов, на чёрном рынке есть на них спрос, так как из-за границы сумчатых в последнее время почти не перевозят. В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.

"Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных и большой спрос. Особенно кенгуру. И зоопарки, и частники ищут. Возможно, кому-то в частную коллекцию. Возможно, под заказ", - сказал генеральный директор калужского парка птиц Андрей Ткаченко.

Дело о кенгурятах дошло до Госдумы. Депутаты призвали разобраться с ситуацией. Они направили официальный запрос в Министерство внутренних дел РФ с просьбой привлечь похитителя к максимальной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы. Это произойдет, если в результате погибнет хоть один кенгуренок.

"Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например, в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет еще жестокое обращение с животными. Тогда это до пяти лет лишения свободы", — сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Средняя стоимость одного молодого кенгуру - около 200 тысяч рублей.