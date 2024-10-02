Путин освободил от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу.

Указ президента, регламентирующий это, опубликован на портале правовой информации.

Ранее соответствующий законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Речь идет как о срочниках, так и о контрактниках. Предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время.