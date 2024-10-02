Трое югорчан подписали контракт с Минобороны прямо на выставке трофейной техники НАТО

Трое югорчан подписали контракт с Минобороны прямо на выставке "Сила V правде — гордость и победа"в Сургуте, сообщает "Мегаполис".

За несколько дней инструкторы мобильного пункта отбора на военную службу по контракту проконсультировали более 120 человек. Трое из них уже уехали в Ханты-Мансийск.

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, захваченной группировкой "Центр" на СВО "Сила V правде - гордость и победа" работает в Сургуте с 27 сентября по 5 октября. Выставка завершила работу в Новосибирске и расположилась на площади около Ледового дворца.