Глава "УГМК-Застройщика" предложил уплотнить центр Екатеринбурга новостройками

Если есть возможность возвести новостройку, то лучше делать это в центре Екатеринбурга. Об этом на строительном форуме 100+ заявил гендиректор "УГМК-Застройщика" Евгений Мордовин. По его словам, плотность застройки в центре должна быть выше, а количество парковок больше.

"Давайте для центра дадим какие-то дополнительные возможности, чтобы этот центр развивался и был другим. Первая возможность - это парковки: будем стараться в центре гулять и ходить по красивому зелёному центру. Центр города - это всё-таки концентрированный центр для жителей города и поэтому плотность застройки должна быть выше. Если есть возможность построить, то в центре эта возможность должна быть выше. Давайте уберём оттуда машины и дадим больше возможности развиваться", - сказал Мордовин.

Второе его предложение для развития центра Екатеринбурга - это уменьшение площади на одного ребенка при строительстве школ. В том же Солнечном и Академическом, утверждает Мордовин, учебное учреждение строится с расчетом 35 кв.м на одного ученика, однако в центральной части таких площадей нет.

"Может быть, посмотрим на опыт зарубежных стран и уменьшим этот норматив для центральной части? Например, в Голландии у них 8 кв.м на одного учащегося", - добавил Мордовин.