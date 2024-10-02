Крупнейший секс-скандал: 120 исков о насилии подадут против рэпера Дидди

120 исков о насилии подадут против рэпера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), сообщает "Коммерсант".

Об этом газете The Washington Post рассказали юристы, которые представляют интересы жертв музыканта.

Адвокаты Эндрю Ван Арсдейл и Тони Базби рассказали журналистам, что среди предполагаемых жертв Дидди 60 женщин и 50 мужчин. На момент преступления им было от девяти до 38 лет. Предполагаемые нападения произошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Раньше иски уже подали 11 человек.

"Такого рода сексуализированное насилие и эксплуатация никогда не должны происходить ни в Соединенных Штатах, ни где-либо еще. Никогда нельзя было позволять этому продолжаться так долго. Такое поведение привело к появлению массы людей — раненных, напуганных и травмированных", — рассказал адвокат Базби.

Случаи сексуального насилия происходили с 1991 года на вечеринках. По подозрениям жертв насилия, им подавали напиток, в который что-то подмешивали. Вечеринки могли проводиться по несколько дней, после которых жертвам ставили капельницы "для восстановления физического здоровья".

Прокуратура считает, что Дидди руководил группой, которая занималась вербовкой жертв, подготовкой номеров в отелях с наркотиками и проведением уборки. Как утверждается в обвинительном заключении, рэпер и его сообщники "использовали насилие, принуждение, наркотики и взятки, чтобы заставить женщин принять участие в вечеринках и сохранить инциденты в тайне".

Рэпера задержали в Нью-Йорке 17 сентября. Его обвинили в торговле людьми и сексуализированном насилии.

Музыкант свою вину отрицает. Рэперу могут грозить десятки лет заключения.